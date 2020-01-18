روما تقترح صياغة آلية إيطالية روسية تركية للتسوية في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن طرح روما مبادرة لصياغة آلية ثلاثية تضعها إيطاليا وروسيا وتركيا لتنسيق جهود تسوية الأزمة الليبية.

وثمن دي مايو في مقابلة أجرتها معه اليوم السبت وكالة "الأناضول"، مشيدا بالمبادرة الروسية التركية الأخيرة التي تحث على وقف القتال بين قوات حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج، و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

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وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن هذه المبادرة لعبت دورا كبيرا على صعيد المساعي الرامية إلى تسوية النزاع، مضيفا أن روما، انطلاقا من ذلك ونظرا لطبيعة مصالحها القومية ذات الأولوية في ليبيا، تعتبر أنه من المهم تعزيز وتعميق المشاورات مع موسكو وأنقرة.

وأوضح أن إيطاليا قد عرضت على تركيا وروسيا مقترحا يقضي بصياغة آلية ثلاثية على مستوى مسؤولين رفيعين، وربما نواب الوزراء في بداية الأمر، كي تتواصل الدول الثلاث مستقبلا على مستوى سياسي أرفع.

المصدر: "الأناضول"