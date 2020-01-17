الداخلية السورية تحذر من تداول غير العملة المحلية

حذرت وزارة الداخلية السورية من التعامل بغير الليرة السورية، مؤكدة أنها ستتشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة والمتلاعبين بأسعار صرفها.

وطالبت الوزارة السوريين بضرورة التقيد بأحكام المرسوم رقم 54 لعام 2013 وتعليماته التنفيذية والقاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري.

وفي وقت وصلت فيه العملة السورية إلى أدنى مستوياتها، ظهر متعاملون بالدولار، وأكدت الوزارة في صفحتها على الفيسبوك أنها "ستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأهابت الوزارة بالمواطنين "التعاون في هذا الشأن لما له من آثار إيجابية على حياتهم المعيشية والاقتصاد الوطني".

وكانت الليرة السورية قد سجلت تراجعا جديدا أمام الدولار، الذي لامس الـ1230 ليرة مساء أمس، حسب بعض التطبيقات التي تراقب تحولات سعر الصرف، والتي وصفت ذلك السعر بأنه "جنوني".

المصدر: وزارة الداخلية السورية