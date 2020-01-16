روسيا تسلم مصر مقاتلات بميزات متطورة

كشف مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، أن موسكو سلمت القاهرة مقاتلات MiG-29M / M2 بتقنية تتيح لها تزويد مثيلاتها من المقاتلات بالوقود جوا.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية إن مصر تسلمت المقاتلات من روسيا مزودة بوحدات تعليق التزود بالوقود من طراز PAZ-MK، تمكن المقاتلات من أداء وظائف الطائرات التي تزود المقاتلات بالوقود.

ووفقا للوكالة الروسية لم تعلق شركة Rosoboronexport على المعلومات المقدمة من المصدر.

وكانت المقاتلات المصرية من طراز "ميغ-29" الروسية و"رافال" الفرنسية، قد ظهرت بتقنية جديدة ولأول مرة لدى القوات الجوية المصرية.

وتمكنت المقاتلات المصرية من تنفيذ عملية التزود بالوقود جوا، ولكن المثير للاهتمام هو تمكن المقاتلات من تزويد بعضها البعض بدلا من التزويد عبر طائرات التزود الخاصة لهذا الغرض.

وتعرف هذه الميزة بخاصيةBuddy-to-Buddy Refueling، حيث تمنح المقاتلات قدرة إمداد بعضها البعض بالوقود جوا، بواسطة حاضن مخصص يتم إضافته على نقطة التعليق أسفل بطن المقاتلة ويسمى بـ"مستودع إمداد الوقود أثناء الطيران"، وهو مزود بخرطوم يمكن خروجه لمسافة مناسبة لتزويد باقي المقاتلات بالوقود.

المصدر: تاس