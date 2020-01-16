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بعد مصر.. رئيس البرلمان الليبي يدعو دولة عربية أخرى لصد تركيا

أخبار العالم العربي

بعد مصر.. رئيس البرلمان الليبي يدعو دولة عربية أخرى لصد تركيا
Reuters
البرلمان الليبي
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قال رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح، إنه حال التدخل العسكري التركي وإرسال قوات لاحتلال ليبيا، سيتم الاستعانة بالدول العربية، خاصة مصر والجزائر.

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وأضاف صالح في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس: "أعتقد أنه عند نقطة الصفر ومحاولة احتلال ليبيا، لن يتردد أحد من العرب، خاصة أن ليبيا لها تاريخها المشرف في الوقوف إلى جانب العرب سواء مصر أو الجزائر والدول الأخرى العربية، وبالتالي نعتقد أن العرب سيكون لهم موقفهم الجاد في هذه الحالة".

وتابع: "حتى الآن لا نحتاج إلى مساندة عسكرية، لكن إذا تدخلت تركيا حسب تهديدات الرئيس التركي، فإنه لا مناص من الاستعانة بمصر أو الجزائر أو غيرهما من الدول الأخرى والعرب هم الأولى".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن اليوم مجددا، أن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، وذلك قبل أيام من مؤتمر برلين حول ليبيا.

المصدر: سبوتنيك

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