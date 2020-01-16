بوتين يبحث مع الاتحاد الأوروبي استئناف العملية السياسية في ليبيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن أملهما في أن تتوصل الأطراف في ليبيا، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

وقال المجلس الأوروبي في بيان أعقب المحادثة الهاتفية بين بوتين وميشيل، إن "الأزمة الليبية تشكل مخاطر إقليمية كبيرة".

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وأضاف المجلس أن بوتين وميشيل "بحثا أهمية وقف القتال"، وأعربا عن أملهما في أن "تتوصل جميع الأطراف إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية".

وقال المجلس في بيانه، إن "رئيس المجلس الأوروبي أكد مجددا دعم الاتحاد الأوروبي بالكامل لمبادرات الأمم المتحدة وعملية برلين".

المصدر: تاس