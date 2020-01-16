الجيش العراقي يعلق على أنباء استئناف العمليات العراقية الأمريكية المشتركة

نفى مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية صحة الأنباء التي تحدثت عن استئناف العمليات المشتركة بين الجيشين الأمريكي والعراقي في البلاد، بعد تعليقها في 5 يناير.

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وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، في بيان صدر اليوم الخميس، إن "القائد العام للقوات المسلحة لم يمنح موافقات لاستئناف الجيش الأمريكي عملياته في العراق".

وسبق أن أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الولايات المتحدة استأنفت يوم الأربعاء عملياتها العسكرية المشتركة مع الجيش العراقي بما في ذلك العمليات ضد تنظيم داعش"، بعد أن توقفت عقب اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية