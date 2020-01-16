 
مباشر
عاجل
وزير الخارجية الكندي: يجب على إيران أن تتعاون لأن عيون المجتمع الدولي تراقبها

محققون أمميون يدعون لإعادة أطفال مقاتلي "داعش" لدول ذويهم

أخبار العالم العربي

محققون أمميون يدعون لإعادة أطفال مقاتلي
Reuters MS/KLG/FW1/Global Pixdesk/zuz
أطفال في مخيم الهول شمال سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n319

دعا محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم الخميس، لإعادة آلاف الأطفال من أبناء المقاتلين في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا إلى بلدان ذويهم.

إقرأ المزيد
وفاة أكثر من 500 شخص معظمهم أطفال عام 2019 في مخيم الهول بسوريا
وفاة أكثر من 500 شخص معظمهم أطفال عام 2019 في مخيم الهول بسوريا

وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بملف سوريا أن الأطفال "على وجه الخصوص في وضع خطر"، ويفتقدون لوثائق رسمية.

وأفاد التقرير بأن "ذلك بدوره يشكل خطرا على حقوقهم في الحصول على الجنسية، ويعرقل عمليات إعادة لم شملهم ويعرضهم بشكل أكبر لخطر الاستغلال والانتهاكات".

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، إن اعتقال الأطفال مع البالغين هو "انتهاك مروع"، داعيا الحكومات المعنية إلى التحرك لوقف ذلك، كما اعتبر أن "كل هذا التأخير في نقل الأطفال من هذه السجون أمر مشين... إنها فضيحة".

وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى أن نحو 28 ألفا من أطفال المقاتلين الأجانب يقيمون في مخيمات في سوريا.

واعتقل منذ العام الماضي مقاتلون أجانب من نحو 50 بلدا في سوريا والعراق في أعقاب انهيار "الخلافة" التي أعلنها تنظيم "داعش" في البلدين.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا