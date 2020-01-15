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مصدر عسكري لـ RT: قتلى وجرحى من الجيش السوري في كمين لـ"داعش" في بادية الميادين بدير الزور

محافظة الحديدة تستغيث بعد تفشي حمى الضنك والملاريا

أخبار العالم العربي

محافظة الحديدة تستغيث بعد تفشي حمى الضنك والملاريا
Reuters KA/RR/PKP/FW1/Alison Williams
مرضى في مستشفى باليمن
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أطلقت السلطات الصحية في محافظة الحديدة اليمنية نداء استغاثة للمنظمات الدولية لتزويدها بالأدوية اللازمة بسبب التفشي الكبير لحمى الضنك والملاريا وتزايد أعداد المصابين والوفيات.

وكانت منظمة "أنقذوا الأطفال" ذكرت في بيان، أمس الثلاثاء، أن "78 طفلا، تحت سن 16 عاما، لقوا حتفهم بسبب انتشار مرض مرتبط بحمى الضنك، كما تم تسجيل أكثر من 52 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالمرض في أنحاء البلاد".

وذكرت لجنة الصليب الأحمر، في نوفمبر المنصرم، أن اليمن يعاني من انتشار الأمراض الفيروسية التي تنتقل بواسطة البعوض الذي يتوالد في المياه الراكدة.

المصدر: RT + "تويتر"

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