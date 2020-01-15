محافظة الحديدة تستغيث بعد تفشي حمى الضنك والملاريا

أطلقت السلطات الصحية في محافظة الحديدة اليمنية نداء استغاثة للمنظمات الدولية لتزويدها بالأدوية اللازمة بسبب التفشي الكبير لحمى الضنك والملاريا وتزايد أعداد المصابين والوفيات.

وكانت منظمة "أنقذوا الأطفال" ذكرت في بيان، أمس الثلاثاء، أن "78 طفلا، تحت سن 16 عاما، لقوا حتفهم بسبب انتشار مرض مرتبط بحمى الضنك، كما تم تسجيل أكثر من 52 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالمرض في أنحاء البلاد".

PRESS RELEASE: 78 children under 16 have already died of Dengue related illness in Yemen. "Parents cannot afford to bring their children to the hospital or to buy the medication... Children as young as 8 months have not been spared by the dengue fever" > https://t.co/QvOpiVkSdz — Save the Children (@save_children) 14 janvier 2020

وذكرت لجنة الصليب الأحمر، في نوفمبر المنصرم، أن اليمن يعاني من انتشار الأمراض الفيروسية التي تنتقل بواسطة البعوض الذي يتوالد في المياه الراكدة.

المصدر: RT + "تويتر"