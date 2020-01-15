قطر: نجري اتصالات لتخفيف التصعيد الإقليمي وإبعاد العراق عن الصراع

أعرب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن سعي بلاده إلى التوسط بين الولايات المتحدة وإيران بغية تخفيف التوترات الإقليمية المتصاعدة في الأسابيع الأخيرة.

وأكد الوزير القطري، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء مع نظيره العراقي محمد الحكيم في بغداد، أن الدوحة تقف إلى جانب "خفض التصعيد وإدارة الأمور بحكمة وإبعاد العراق عن ساحة الصراعات السياسية والتصعيد في المنطقة"، مشددا على ضرورة أن تسعى جميع الدول إلى التهدئة في ظل المرحلة المتوترة التي تمر بها المنطقة حاليا.

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وقال آل ثاني إن الحكومة القطرية أجرت اتصالات مع "دول صديقة" في المنطقة وخارجها للحد من التصعيد القائم، لافتا إلى أن هناك مؤشرات على تراجع حدة التوتر وأعرب عن أمل الدوحة في أن يستمر ذلك.

وأبدى وزير الخارجية القطري "دعم الدوحة للعراق حكومة وشعبا ولسيادته ووحدة أراضيه واستقراره"، مؤكدا نيته أن يبحث مع القيادة العراقية "تخفيض التصعيد وإبعاد العراق عن الصراع".

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي مجددا رفضه وإدانته للهجمات الإيرانية-الأمريكية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية القطري اليوم في بغداد أيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، وذلك بعد أيام من زيارة أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني إلى طهران بزيارة رسمية.

المصدر: السومرية نيوز + أسوشيتد برس