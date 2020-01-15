وزير الدفاع التركي يبحث مع مدير "الأناضول" قيام الشرطة المصرية بمداهمة مكتب الوكالة

أعرب وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عن قلقه من "مداهمة" الشرطة المصرية مكتب وكالة "الأناضول" التركية في القاهرة.

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وأفادت "الأناضول" بأن أكار اتصل، اليوم الأربعاء، بمدير الوكالة التركية، شنوال قازانجي، إثر "اقتحام" الأمن المصري مكتبها في القاهرة، "معربا عن قلقه" من هذا الحادث.

وقالت "الأناضول" إن قوات الأمن المصرية اقتحمت، مساء الأربعاء، مكتب الوكالة في القاهرة وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وعلى خلفية هذا الحادث، استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بأعمال السفير المصري لدى أنقرة، لإبلاغه باحتجاج تركيا على هذا الحادث.

وقال الوزارة، في بيان: "إن مداهمة قوات الأمن المصرية مساء أمس لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعدان تضييقا وترهيبا ضد الصحافة التركية، وندينهما بشدة".

وأشارت إلى أن "هذا العمل العنيف ضد وكالة الأناضول يظهر للعيان مجددا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة".

ولم تصدر السلطات المصرية أي تعليق رسمي على الحادث بعد.

المصدر: الأناضول