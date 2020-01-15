 
مباشر
عاجل
ترامب وأردوغان يبحثان هاتفيا تطورات الأزمة في ليبيا

وزير الدفاع التركي يبحث مع مدير "الأناضول" قيام الشرطة المصرية بمداهمة مكتب الوكالة

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع التركي يبحث مع مدير
Globallookpress Xinhua
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2t2

أعرب وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عن قلقه من "مداهمة" الشرطة المصرية مكتب وكالة "الأناضول" التركية في القاهرة.

إقرأ المزيد
الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال المصري على خلفية اقتحام مكتب
الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال المصري على خلفية اقتحام مكتب "الأناضول" بالقاهرة

وأفادت "الأناضول" بأن أكار اتصل، اليوم الأربعاء، بمدير الوكالة التركية، شنوال قازانجي، إثر "اقتحام" الأمن المصري مكتبها في القاهرة، "معربا عن قلقه" من هذا الحادث.

وقالت "الأناضول" إن قوات الأمن المصرية اقتحمت، مساء الأربعاء، مكتب الوكالة في القاهرة وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وعلى خلفية هذا الحادث، استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بأعمال السفير المصري لدى أنقرة، لإبلاغه باحتجاج تركيا على هذا الحادث.

وقال الوزارة، في بيان: "إن مداهمة قوات الأمن المصرية مساء أمس لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعدان تضييقا وترهيبا ضد الصحافة التركية، وندينهما بشدة".

وأشارت إلى أن "هذا العمل العنيف ضد وكالة الأناضول يظهر للعيان مجددا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة".

ولم تصدر السلطات المصرية أي تعليق رسمي على الحادث بعد.

المصدر: الأناضول  

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا