الحريري: لن أكون شاهد زور!

دان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، أعمال التخريب التي طالت عددا من المصارف في بيروت أمس، مؤكدا أنه لن يقبل أن "يكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تخرب البلد".

وقال الحريري في تصريح اليوم الأربعاء، إن "الهجمة التي تعرض لها شارع الحمرا غير مقبولة، وهي هجمة لا أريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها".



وتابع أن "الأمر لا يرتبط بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يتعرض لحملة اقتلاع معروفة الأهداف، بل يتعلق بهجمة تستهدف بيروت ودورها كعاصمة ومركز اقتصادي معني بأرزاق جميع اللبنانيين".

وأضاف الحريري أنه "إذا كان المطلوب تكسير أسواق وأحياء بيروت على صورة ما جرى في الحمرا وعلى صورة ما جرى في السابق في وسط بيروت، فإنني من موقعي السياسي والحكومي والنيابي، لن أقبل أن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تأخذ كل البلد إلى الخراب".



وختم الحريري تصريحه بأنه "لن يكون تحت أي ظرف على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة ومدانة بكل مقاييس الأخلاق والسياسة، وتستدعي تحرك القضاء لملاحقة العابثين بسلامة العاصمة، بمثل ما يستدعي تحمل الجيش مسوؤولياته في ردع المتطاولين على القانون والمتلاعبين بالسلم الأهلي".

وكان شارع الحمرا في بيروت، شهد ليل أمس الثلاثاء، أعمال شغب خلال تجدد التحركات الاحتجاجية التي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي، حيث أقدم المحتجون على تحطيم وحرق واجهات عدد من المصارف.

المصدر: الوطنية للإعلام