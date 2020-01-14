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قوات متمردة من جهاز المخابرات السوداني تسيطر على حقلي نفط في غرب كردفان

قوات متمردة من جهاز المخابرات السوداني تسيطر على حقلي نفط في غرب كردفان

أخبار العالم العربي

قوات متمردة من جهاز المخابرات السوداني تسيطر على حقلي نفط في غرب كردفان
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بسطت قوات متمردة تابعة لجهاز المخابرات العامة السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، سيطرتها على حقلي نفط جنوب البلاد.

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الجيش السوداني يتصدي لـ"تمرد" عناصر في المخابرات وإغلاق المجال الجوي للخرطوم

وسيطرت قوات من هيئة العمليات لجهاز المخابرات على حقلي حديدة وأبو سفيان النفطيين في ولاية غرب كردفان.

وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق من اليوم، عن "تمرد" مجموعة عناصر من هيئة العمليات لجهاز المخابرات العامة في الخرطوم، بينما أغلقت السلطات المجال الجوي فوق العاصمة بعد إطلاق نار في قاعدة قبر مطار المدينة.

وجرت عمليات تبادل إطلاق نار بين الشرطة العسكرية والقوة المتمردة في 3 مواقع متفرقة بالخرطوم تتواجد فيها مقرات لهيئة العمليات، شملت حي كافوري ومنطقة سوبا شرقا علاوة على المقر الرئيسي السابق لهذه القوات شرق مطار العاصمة قرب حي الرياض.

ويأتي هذا التطور تصعيدا للوضع مع اقتراب انتهاء مهلة مدتها 4 ساعات، قدمها الجيش للمتمردين لإلقاء السلاح والاستسلام.

المصدر: RT

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