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رئيسا الأركان الأمريكي والتركي يبحثان الوضع في سوريا

أخبار العالم العربي

رئيسا الأركان الأمريكي والتركي يبحثان الوضع في سوريا
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بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، مارك ميلي، مع رئيس الأركان التركي يشار غولر، الوضع في سوريا والتعاون بين البلدين في المنطقة.

وجاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية في أعقاب لقاء ميلي مع غولر في بروكسل، اليوم الثلاثاء، أن القائدين العسكريين "بحثا الوضع الأمني في سوريا وأهمية التعاون الأمريكي – التركي في المنطقة".

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وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تقيم عاليا العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع تركيا".

ويشار إلى أن ميلي وغولر يزوران بروكسل للمشاركة في اجتماع اللجنة العسكرية للناتو على مستوى رؤساء هيئات الأركان العامة، الذي يعقد بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية يومي 14 و15 يناير.

المصدر: RT

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