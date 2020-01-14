"رويترز": المحادثات الاستخباراتية في موسكو بين سوريا وتركيا شملت عملا محتملا ضد المسلحين الأكراد

أكد مسؤول تركي مطلع أن موسكو استضافت اجتماعا ثلاثيا بين سوريا وتركيا وروسيا، كاشفا أن المحادثات بحثت إمكانية تنفيذ عملية مشتركة للقوات السورية والتركية ضد المسلحين الأكراد.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول أن الاجماع، الذي عقد الاثنين وشارك فيه رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، علي مملوك، ورئيس جهاز المخابرات التركي، حقان فيدان، ناقش مسألة وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا إضافة إلى تنسيق محتمل ضد وجود المسلحين الأكراد شمال البلاد.

وقال المسؤول في حديث للوكالة في هذا السياق إن الاجتماع شمل بحث "إمكانية العمل المشترك ضد وحدات حماية الشعب التي تمثل فرعا سوريا لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، في منطق شرق الفرات".

وشددت "رويترز" على أن هذا اللقاء فريد نوعه منذ سنوات عدة بين سوريا وتركيا، وسبق أن تحدث كلا الطرفين عن اتصالات على مستوى الاستخبارات لكن هذه المحادثات هي الأولى على مثل هذا المستوى العالي والمؤكدة رسميا.

وسبق أن أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بأن موسكو استضافت، الاثنين، اجتماعا بين مملوك وفيدان ومسؤولين روس، مشيرة إلى أن الجانب السوري طالب تركيا بالانسحاب من سوريا ووقف خرق سيادتها والالتزام باتفاق سوتشي حول إدلب وخاصة عملية إخلائها من الإرهابيين.

وتعليقا على هذا الاجتماع، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إنه أجري "بهدف الحفاظ على المصالح التركية وإحلال الاستقرار في المنطقة".

المصدر: رويترز + وكالات