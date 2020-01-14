السيسي يستقبل رئيس وزراء إيطاليا ويؤكد ضرورة استعادة الاستقرار في ليبيا

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، للحديث بشأن الأوضاع في ليبيا والمتوسط.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، بأن اللقاء ناقش تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي القائم بين البلدين للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن ضرورة استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول الأزمة الليبية، في ضوء قرب انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها.

كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب "ريجيني"، حيث جدد الرئيس المصري في هذا الصدد تأكيد سعي مصر للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدا الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك والحثيث بين السلطات المختصة في كل من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية.

المصدر: RT