إطلاق نار داخل معسكر تابع لجهاز المخابرات السودانية بالخرطوم

أثار إطلاق نار داخل معسكر تابع لجهاز المخابرات في العاصمة الخرطوم، هلع السكان، وتقرر على إثره إغلاق الطرق المؤدية لهيئة العمليات في حي الرياض وكافوري بالخرطوم.

وأصدرت "لجنة مقاومة كافوري" بيانا بعد ذلك دعت فيه "جميع المواطنين المتواجدين في مربع 4 كافوري بأخذ الحيطة والحذر والدخول إلى داخل المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، وعدم الاقتراب منها حتى تستقر الأوضاع".

وقالت مصادر مطلعة، في وقت سابق اليوم، إن قوة من الأمن السوداني بحي كافوري في العاصمة الخرطوم، تابعة لهيئة العمليات، أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطرق نتيجة تذمر أفراد من هيئة العمليات بسبب مستحقاتهم المالية بعد إعادة هيكلة الهيئة، حيث وصلوا الخرطوم لصرف مستحقاتهم ورفضوا المبالغ المرصودة بحجة أن الحقوق غير مجزية، وقاموا بحبس اللجنة بقيادة لواء أمن.

وأفاد مراسلنا بأن الجيش السوداني رفع درجة التأهب في مباني القيادة العامة للجيش على خلفية إطلاق النار.

المصدر: RT