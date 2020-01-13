الأسد يمنح قاسم سليماني أرفع وسام في سوريا (صورة + فيديو)

منح الرئيس السوري بشار الأسد، أرفع وسام في الجمهورية، لقائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، الذي اغتيل في ضربة جوية نفذتها القوات الأمريكية، يوم 3 يناير 2020، في العاصمة العراقية بغداد.

وقال رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، يوم الاثنين، إن الرئيس الأسد منح قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أرفع وسام في سوريا.

وأضاف خلال لقائه مع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، في طهران، أن "منح الوسام يكشف مودة الأسد العميقة لسليماني وإخوانه في إيران"، بحسب وكالة "تسنيم

ووصل خميس إلى طهران، يوم الأحد، على رأس وفد رفيع ضم وزير الدفاع ووزير الخارجية، وليد المعلم وعلي عبد الله أيوب، في زيارة أعقبت التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة.

المصدر: RT