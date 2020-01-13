 
مباشر

مصر.. الرقابة الإدارية تسقط شبكة اتجار في الأعضاء البشرية

أخبار العالم العربي

مصر.. الرقابة الإدارية تسقط شبكة اتجار في الأعضاء البشرية
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2cf

‏تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط شبكة دولية مكونة من 8 أفراد للاتجار في الأعضاء البشرية تتزعمها سيدة فلسطينية الجنسية.

مصر.. الرقابة الإدارية تسقط شبكة اتجار في الأعضاء البشرية
RT
المضبوطات
إقرأ المزيد
مصر.. حكم قضائي على شبكة كبيرة لتجارة الأعضاء البشرية
مصر.. حكم قضائي على شبكة كبيرة لتجارة الأعضاء البشرية

وأوضح بيان للرقابة الإدارية أن السيدة تعمل على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة كلى مخالفة للقانون.

وأمرت النيابة العامة المصرية، بحبس أفراد الشبكة الدولية 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول للصحفي العراقي الذي قتله مجهولون في البصرة رفقة مصور متعاقد مع وكالة رابتلي