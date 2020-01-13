مصر.. الرقابة الإدارية تسقط شبكة اتجار في الأعضاء البشرية

‏تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط شبكة دولية مكونة من 8 أفراد للاتجار في الأعضاء البشرية تتزعمها سيدة فلسطينية الجنسية.

RT

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وأوضح بيان للرقابة الإدارية أن السيدة تعمل على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة كلى مخالفة للقانون.

وأمرت النيابة العامة المصرية، بحبس أفراد الشبكة الدولية 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.

ناصر حاتم

المصدر: RT