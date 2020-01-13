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"الإخبارية": الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة في ريف حماة

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أجزاء طائرة مسيرة اسقطتها مضادات الجيش السوري بريف حماة
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أسقطت المضادات الجوية السورية طائرة مسيرة في محافظة حماة، حسبما أوردت قناة "الإخبارية" السورية، اليوم الاثنين.

وأوضحت القناة التلفزيونية أن المضادات الأرضية للجيش تصدت لطائرة مسيرة مزودة بصواريخ حاولت استهداف مهبط للمروحيات في منطقة جب رملة بريف حماة.

وفي ديسمبر الماضي، أحبطت المضادات الجوية السورية هجومين بطائرات مسيرة قتالية استهدفا مطارا عسكرية في محيط حماة، حيث تمكنت من إسقاط اثنتين من هذا النوع من الطائرات لدى اقترابهما من المطار.

المصدر: الإخبارية + تاس

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