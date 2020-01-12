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رئيس الوزراء السوري يصل إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء السوري يصل إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى
RT
رئيس الوزراء السوري عماد خميس
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قال مراسل RT، إن رئيس الوزراء السوري عماد خميس، وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران يوم الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزيري الدفاع العماد علي أيوب والخارجية وليد المعلم.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الحكومي السوري، كبار المسؤولين الإيرانيين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تعزيزها على كافة الصعد، وكذلك التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية.

رئيس الوزراء السوري يصل إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن "التشاور والتنسيق بين البلدين في هذه المرحلة ضروري، لأن مرحلة ما بعد جريمة اغتيال سليماني ليست كما قبلها".

واعتبرت مصادر دبلوماسية في دمشق، أن الزيارة في "غاية الأهمية"، كونها تأتي في ظل مستجدات متلاحقة في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن المباحثات ستتطرق حتما إلى آخر التطورات التي حصلت، ومن أبرزها عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني ورفاقه، والرد الإيراني على هذه العملية.

المصدر: RT + صحيفة "الوطن" السورية

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