السيسي وميركل يؤكدان رفض التدخلات الأجنبية في ليبيا

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء يوم الأحد، خلال اتصال هاتفي من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الوضع في ليبيا.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع في ليبيا، وقال إن ميركل أطلعت الرئيس المصري على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي، سعيا لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية.

وأضاف أنه في هذا السياق، تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.

هذا، وقد تم التوافق في هذا الصدد على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن تتم صياغته "في إطار شامل يتناول كافة جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية"، وكذلك "تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي".

المصدر: RT