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الجزائر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

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الجزائر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا
AFP APS
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج -أرشيف-
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رحبت الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، بوقف إطلاق النار في ليبيا، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام به والعودة سريعا إلى "مسار الحوار الوطني الشامل الذي يراعي المصلحة العليا لليبيا".

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وجاء في بيان للخارجية أن "الجزائر تذكر بموقفها الثابت الداعي إلى ضرورة تسوية سياسية سلمية عبر حوار ليبي- ليبي".

وأضاف أن "الجزائر تجدد دعوتها لجميع الأطراف لتغليب الحكمة ولغة الحوار من أجل إخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعاني منها، والتي ما فتئت تهدد الاستقرار في دول الجوار وفي المنطقة برمتها".

وختم البيان بالتأكيد على أن "الجزائر ستواصل جهودها للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته في كنف الأمن والاستقرار بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

يذكر أن طرفي الصراع في ليبيا تبادلا الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي اقترحته تركيا وروسيا، بينما استمر القتال في محيط العاصمة طرابلس، اليوم الأحد.

وجاءت الدعوة لوقف إطلاق النار بعد تصعيد القتال حول طرابلس في الفترة الأخيرة وتقدم قوات "الجيش الوطني الليبي" داخل مدينة سرت ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تقع على الساحل الليبي.

المصدر: RT + "رويترز"

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