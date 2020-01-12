مصدر عسكري لـRT: "النصرة" تشن هجوما صاروخيا واسعا على حلب وأنباء عن قتلى

أفاد مصدر عسكري مطلع لـRT، اليوم الأحد، بأن فصائل مسلحة تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" شنت هجوما صاروخيا واسعا استهدف عدة أحياء في مدينة حلب شمال سوريا، مما أسفر عن سقوط قتلى.

وقال المصدر إن فصائل "جبهة النصرة" استهدفت بأكثر من 40 صاروخا وقذيفة هاون أحياء النيل وشيحان والشهباء والزهراء في حلب خلال أقل من 12 ساعة.

وأشار المصدر إلى أن القصف استهدف كذلك أماكن أخرى في المدينة، وذكر أن الهجوم أسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل و5 إصابات من المدنيين بينهم أطفال في أحياء الشهباء وشارع تشرين ومساكن السبيل والخالدية.

وأكدت وكالة "سانا" السورية الرسمية، في وقت سابق من الأحد، أن "المجموعات الإرهابية" اعتدت بالقذائف الصاروخية على أحياء الشهباء الجديدة والخالدية وشارع النيل ومساكن السبيل وشارع تشرين بحلب.

ونقلت "سانا" عن مصدر في شرطة حلب أن مدنيين 2 قتلا وأصيب 3 بجروح جراء هجمات التنظيمات المسلحة.

ويستمر هذا الهجوم منذ ليلة السبت إلى الأحد حيث قال مصدر عسكري لـ RT إن الفصائل المسلحة استهدفت محيط مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري بقذائف صاروخية.

وتتعرض مناطق وأحياء مختلفة في مدينة حلب لقصف متكرر بقذائف الهاون والصواريخ، تنفذه الفصائل المسلحة الناشطة شمال سوريا.

ومثلت حلب قبل اندلاع الحرب في سوريا أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد سكانها، لكنها تحولت بعد نشوب النزاع إلى ساحة معركة شرسة بين المعارضة المسلحة والتشكيلات المصنفة إرهابية من جهة والقوات الحكومية من جهة أخرى.

وتمكن الجيش السوري بدعم من القوات الرديفة خاصة الطيران الروسي، في ديسمبر 2016، من بسط السيطرة على كامل المدينة بعد استعادة جانبها الشرقي من قبضة المسلحين.

المصدر: RT