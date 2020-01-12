قاعدة بلد الجوية في العراق تتعرض لقصف صاروخي

تعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، اليوم الأحد، لقصف بصواريخ الكاتيوشا مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية.

ويعد هذا القصف الثاني من نوعه الذي تتعرض له القاعدة بعد سقوط صاروخ قربها، يوم الخميس الماضي.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان، بأن قاعدة بلد‬ تعرضت لقصف بثمانية صواريخ كاتيوشا.

قاعدة #بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تتعرض الى قصف ب ٨ صواريخ الكاتيوشا ، مما ادى الى اصابة اربعة من منتسبي القوة الجوية العراقية بينهما ضابطين إثنين. — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) 12 janvier 2020

وتعد قاعدة بلد الجوية (قاعدة البكر الجوية سابقا) أكبر قاعدة في العراق، وتبعد 64 كم شمال بغداد، وتعود إلى منتصف الثمانينيات.

وتبلغ مساحة القاعدة 25 كم2، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كم، وتضم مدرجين للإقلاع والهبوط طول الأول 3.503 متر والثاني 3.504 متر، بالإضافة إلى حظائر للطائرات.

وتستضيف القاعدة قوات أمريكية، كما تضم طائرات "إف 16" عراقية.

المصدر: RT