العراق.. المئات من طلبة الجامعات يعتصمون في بغداد (صور)

أفاد مراسلنا في العراق، مصطفى سعدون، بأن المئات من طلبة الجامعات اعتصموا، اليوم الأحد، أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد.

وذكر المراسل أن المعتصمين الذين نصبوا خيما أمام الوزارة، نددوا بقرار الوزارة الرامي لاستئناف الدوام الرسمي في الجامعات.

RT

وأضاف أن المعتصمين حملوا نعوشا رمزية ووضعوا عليها العلم العراقي، في إشارة إلى زملائهم الذين قتلوا خلال الاحتجاجات.

RT

يذكر أن الوزارة يديرها قصي السهيل، الذي رُشح لرئاسة الحكومة الانتقالية ورفضه المحتجون.

RT

وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر المئات من المحتجين في محافظة واسط، جنوب شرقي العراق، أمام مبنى جامعة واسط بمركز المحافظة، مدينة الكوت، في خطوة تصعيدية جديدة تجاه الحكومة المحلية في المحافظة.

وذكر مراسل RT، أن المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية تصادموا بعد دعوات المحتجين إلى استمرار العصيان الطلابي، مبينا أن المحتجين رشقوا القوات الأمنية بالحجارة".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات وسط البلاد وجنوبها، منذ عدة أشهر، موجة احتجاجات عارمة بدأت بالمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، قبل أن يطالب المحتجون باستقالة الحكومة.

وتطورت التظاهرات، في بعض الحالات، إلى صدامات بين محتجين والقوات الأمنية، ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.

لمصدر: RT