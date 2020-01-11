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بوتين يبحث مع بن زايد وتميم هاتفيا القضية الليبية

أخبار العالم العربي

بوتين يبحث مع بن زايد وتميم هاتفيا القضية الليبية
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع كل من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني ، القضية الليبية.

وجاء في بيان الدائرة الإعلامية بالكرملين في هذا الصدد: "تم بحث المسألة الليبية​​​. وأطلع الرئيس الروسي ولي عهد أبوظبي على نتائج مباحثاته مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي جرت في الثامن من يناير الجاري في إسطنبول، وأعرب عن تأييده لتفعيل الجهود الرامية إلى الوقف السريع لإطلاق النار في ليبيا وتعزيز العملية السلمية بين أطراف النزاع".

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كما بحث الرئيس بوتين، اليوم السبت، القضية الليبية خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني: "قام الرئيس فلاديمير بوتين وأمير قطر خلال الاتصال الهاتفي بتبادل مفصل للآراء حول الوضع في ليبيا، مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الروسية التركية التي تم التوصل إليها في الـ8 من يناير الجاري في إسطنبول​​​. وتم الإعراب عن ضرورة إطلاق عملية التسوية السلمية للنزاع" في ليبيا" بحسب بيان الكرملين.

ومن المقرر أن تقوم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بزيارة إلى موسكو، حيث تلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليبحثان خلالها الأزمة الليبية والوضع في الشرق الأوسط على ضوء تزايد التوتر بين طهران وواشنطن.

وتسعى الحكومة الألمانية عبر مبادرة "عملية برلين" إلى دعم مساعي السلام للمبعوث الأممي الخاص لليبيا، غسان سلامة، إذ تتعلق المبادرة بتنظيم مؤتمر دولي لوضع الأطر اللازمة لعملية سياسية ليبية داخلية بوساطة الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات 

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