رجل دين عراقي: أدرس ترشيح نفسي لخلافة عبد المهدي

أعلن رجل الدين الشيعي، الشيخ قاسم الطائي، اليوم السبت، إنه يدرس ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة العراقية خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.

وذكر بيان لمكتب الطائي أن "لأخير تلقى مطالبات كثيرة من قبل المتظاهرين بالترشيح للمنصب، وخاصة من قبل متظاهرين في محافظة ذي قار، بينوا خلالها عن ثقتهم به وقدرته على انتشال البلد من الواقع الحالي".

وأضاف أن "الطائي يمتلك برنامجا كاملا لهذه المهمة يتضمن القضاء على الفساد وتقديم كل الفاسدين من 2003 ولحد الآن للمحاكمة مهما علا شأنهم، كبيرهم وصغيرهم".

وأشار البيان الذي يصف الشيخ قاسم الطائي بـ"المرجع" إلى أن "الطائي لم يحسم موقفه بعد من هذا الترشيح، لكنه يدرس الموضوع بكل جدية".



المصدر: RT