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عبد المهدي يصل أربيل على رأس وفد كبير

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عبد المهدي يصل أربيل على رأس وفد كبير
RT
عبد المهدي يصل أربيل على رأس وفد كبير
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وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، إلى محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، على رأس وفد كبير.

وذكر مراسلنا في العراق أن "الوفد يتألف من نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير التخطيط نوري الدليمي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي".

وأضاف أن "الوفد ضم أيضاً مستشار رئيس الوزراء، عبد الحسنين الهنين، بالإضافة إلى نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله".

عبد المهدي يصل أربيل على رأس وفد كبير

المصدر: RT

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