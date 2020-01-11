مجلس الدفاع الأعلى العماني يدعو العائلة المالكة للانعقاد واختيار خليفة للسلطان قابوس

دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد مساء يوم الجمعة.

وأعلنت وسائل الإعلام العمانية الرسمية في ساعة مبكرة من صباح السبت، وفاة السلطان قابوس، عن عمر ناهز 79 عاما.

وقد أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

وحكم قابوس سلطنة عمان منذ العام 1970 بعدما تولى السلطة إثر انقلاب على والده السلطان السابق سعيد بن تيمور.

المصدر: وكالات