رئيس حزب "قلب تونس" عقب لقاء الغنوشي: موقفنا من الحكومة لم يتغير

أكد رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، اليوم الجمعة، إثر لقائه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أن موقف حزبه لم يتغير بخصوص عدم التصويت على تركيبة الحكومة.

وشدد القروي في تصريح إعلامي بعد لقائه بالغنوشي والذي جرى على هامش انعقاد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة، على أن حزبه متماسك ولا وجود لانشقاقات في صفوفه.

وجدد الالتزام بقرار المجلس الوطني للحزب المنعقد والقاضي بعدم منح الثقة للحكومة المقترحة، معربا عن استغرابه مما صرح به الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف، بخصوص التعويل على انشقاقات داخل الأحزاب لتمرير الحكومة.

وقال إن "الخوف على مصير البلاد سيكون أكبر في حال تسليمها لحبيب الجملي وأعضاء حكومته في ظل عدم وجود برنامج عمل لها"، مذكرا في السياق بمطالب حزب "قلب تونس" في علاقته بتركيبة الحكومة والمتمثلة أساسا في إجراء تعديلات على تركيبتها وتحييد وزارتي الداخلية والعدل، كشرط أساسي للتصويت لصالحها.

ووأوضح نبيل القروي أن رئيس الحكومة المكلف قدم حكومته إلى البرلمان دون استشارة حزب "قلب تونس" أو الأخذ في الاعتبار مطالبه ومقترحاته.

ووجه رجل الأعمال التونسي رسالة لحركة "النهضة"، حيث قال إن "حزبه ليس المسؤول عن اختيار رئيس الحكومة المكلف، وعلى من اختاره أن يتحمل المسؤولية في حال تبين أنه أخطأ الاختيار".

المصدر: RT + وكالات