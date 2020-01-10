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نعيم قاسم: نصر الله سينتقم لدماء سليماني

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نعيم قاسم: نصر الله سينتقم لدماء سليماني
Reuters
نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
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أعلن نائب أمين عام "حزب الله"، نعيم قاسم، الجمعة، أن أمين عام الحزب حسن نصر الله، سينتقم لدماء قائد "فيلق القدس"، الذي اغتالته واشنطن بغارة جوية في العراق الأسبوع الفائت.

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وقال قاسم في حديث للتلفزيون الإيراني إن "نصر الله سينتقم لدماء قاسم سليماني".

وكان قاسم زار على رأس وفد من "حزب الله"، منزل عائلة سليماني في طهران، لتقديم التعازي لأسرته، بتكليف من نصر الله.

وأكد قاسم أن "سليماني لم يكن لإيران فقط، بل لكل العالم الإسلامي، ولكل مقاومة ضد عدو أو احتلال"، مشيرا إلى أن "أمريكا ستكتشف أنها ارتكبت حماقة كبرى، وأن حساباتها لتغيير المعادلة هي حسابات خاطئة".

من جهة أخرى، أكد نصر الله في حفل تأبيني أقيم في بيروت مطلع الأسبوع، أن تاريخ مقتل سليماني، سيكون تاريخا فاصلا بين مرحلتين في المنطقة، متوعدا الجيش الأمريكي، بأنه "سيدفع الثمن".

المصدر: RT

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