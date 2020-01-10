بوتين والسيسي يبحثان هاتفيا تطورات الملف الليبي

أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناقش الوضع في ليبيا عبر الهاتف مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.

وقال البيان: "جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمناقشة الوضع في ليبيا بما في ذلك مراعاة البيان المشترك لقادة روسيا وتركيا الذي تم تبنيه خلال زيارة فلاديمير بوتين إلى اسطنبول في الثامن من يناير".

وأشار البيان الصادر عن الرئاسة الروسية إلى أنه تم التأكيد على أن الرئيسين أعربا عن الحاجة إلى زيادة الجهود الدولية لحل الأزمة في ليبيا بالوسائل السلمية عن طريق تسهيل إقامة حوار سياسي بين أطراف النزاع.

وأضاف: "تم النظر في قضايا أخرى على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في سوريا ومنطقة الخليج".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن "الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الليبية، حيث جدد الرئيس المصري تأكيد موقف بلاده الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، والتي تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".

من جانبه، أكد الرئيس بوتين سعي روسيا لتحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا السياق على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال إطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية على نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته.

كما تناول الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج في ضوء التطورات الأخيرة، حيث تم التأكيد المتبادل على أهمية التهدئة وعدم التصعيد حفاظا على أمن وسلامة الخليج.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك لعدد من القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيسان الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والمتعلقة بالطاقة.

المصدر: RT