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الثلوج تغطي مناطق شمال السعودية

أخبار العالم العربي

الثلوج تغطي مناطق شمال السعودية
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تبوك- السعودية
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غطّت الثلوج مساحات واسعة من مرتفعات تبوك شمال السعودية، اليوم الجمعة، حيث شملت اللوز وعلقان والقرى القريبة من الزيتة والحرة ورحيب.

ووجّه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك ورئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، الجهات المعنية، باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة ما قد ينتج من حالات أثناء أو بعد تساقط الثلوج المتوقعة على المناطق المذكورة.

ووثّقت صحيفة "سبق" السعودية صورا لأماكن تساقط الثلوج في منطقتي علقان والظهر، حيث اكتست الأرض بالأبيض، فيما حرص المتنزهون والهواة على التقاط الصور وصناعة مجسمات من الثلوج.

وتُعرف هذه المرتفعات اليوم بـ "منطقة نيوم"، وتبعد عن مدينة تبوك 200 كم تقريبا.

ولا تدوم الثلوج في تلك المناطق وقتا طويلا وتبدأ بالذوبان بمجرد شروق الشمس ولا تستمر أكثر من 24 ساعة إلا إذا توالى تساقط الثلوج.

الثلوج تغطي مناطق شمال السعودية

الثلوج تغطي مناطق شمال السعودية

الثلوج تغطي مناطق شمال السعودية

المصدر: سبق

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