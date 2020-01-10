الثلوج تغطي مناطق شمال السعودية

غطّت الثلوج مساحات واسعة من مرتفعات تبوك شمال السعودية، اليوم الجمعة، حيث شملت اللوز وعلقان والقرى القريبة من الزيتة والحرة ورحيب.

ووجّه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك ورئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، الجهات المعنية، باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة ما قد ينتج من حالات أثناء أو بعد تساقط الثلوج المتوقعة على المناطق المذكورة.

ووثّقت صحيفة "سبق" السعودية صورا لأماكن تساقط الثلوج في منطقتي علقان والظهر، حيث اكتست الأرض بالأبيض، فيما حرص المتنزهون والهواة على التقاط الصور وصناعة مجسمات من الثلوج.

وتُعرف هذه المرتفعات اليوم بـ "منطقة نيوم"، وتبعد عن مدينة تبوك 200 كم تقريبا.

ولا تدوم الثلوج في تلك المناطق وقتا طويلا وتبدأ بالذوبان بمجرد شروق الشمس ولا تستمر أكثر من 24 ساعة إلا إذا توالى تساقط الثلوج.

هطول ثلوج مميز مع أذان الفجر في #علقان#الظهر بمنطقة #تبوك

تصويري وتعليقي

الجمعة ١٥ جمادى الأولى ١٤٤١ الموافق ١٠ يناير ٢٠٢٠ pic.twitter.com/iXcqmfHAQf — أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري (@Shabib1) 10 января 2020 г.

المصدر: سبق