تجدد الاحتجاجات في العراق بهتافات ضد أمريكا وإيران

تظاهر عشرات الآلاف من العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، في تظاهرة دعوا لها قبل أيام تحت شعار "المليونية".

وذكر مراسل RT في بغداد أن "عشرات الآلاف من المحتجين في ساحة التحرير رفعوا العلم العراقي بحجم كبير وهتفوا ضد التدخلات الأمريكية والإيرانية في البلاد".

وأضاف: "من المتوقع أن يزداد زخم الاحتجاجات عصر اليوم مع التحشيد الكبير الذي يقوم به ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي وقت سابق من الأسبوع المنصرم دعا ناشطون في الاحتجاجات العراقية إلى تظاهرات مليونية، اليوم الجمعة، في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية.

وبدأ الناشطون في التحشيد لتظاهرات العاشر من يناير الحالي منذ أيام، وأسماها بعضهم "تظاهرات القصاص"، في إشارة إلى القصاص من قتلة المحتجين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ورفع محتجون في ساحة التحرير لافتات يدعون فيها إلى إحضار "خوذ الرأس، وقناني البيبسي، والماء"، لأنهم وفقا لما كتبوه يتوقعون "التعرض لاعتداءات من قبل القوات الحكومية العراقية".

المصدر: RT