إسرائيل تخطر بهدم منازل عائلات 3 أسرى

أخطرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بهدم 3 منازل لعائلات أسرى فلسطينيين.

والأسرى هم محمود عطاونة من بلدة بيت كاحل في محافظة الخليل، ووليد حناتشة ويزن مغامس من الطيرة وبيرزيت قرب رام الله.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت منازل ذوي الأسرى الثلاثة وسلمتهم أوامر الهدم.

وقال كامل عطاونة، والد الأسير محمود، إن القوات الإسرائيلية سلمته قرارا بهدم المنزل، وأمهلت العائلة مدة 4 أيام لإخلائه بعدما صورته وأخذت مقاساته، وتبلغ مساحة المنزل 130 مترا مربعا.

يشار إلى أن الأسير عطاونة أحد المتهمين بتنفيذ عملية طعن المستوطن "دفير سوريك" في مجمع عتصيون الاستيطاني في شهر أغسطس من العام المنصرم.

المصدر: وكالة وفا