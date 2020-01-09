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إطلاق سراح الأسير السوري صدقي المقت من سجون إسرائيل غدا

أخبار العالم العربي

إطلاق سراح الأسير السوري صدقي المقت من سجون إسرائيل غدا
Reuters / Baz Ratner
الجولان
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أفاد مصدر لـ RT، اليوم الخميس، بأنه سيتم إطلاق سراح الأسير السوري صدقي المقت، من السجون الإسرائيلية، يوم الجمعة.

واعتقل المقت ابن مجدل شمس قبل 4 أعوام بتهم أمنية خطيرة بعدما وثق تعاون الجيش الإسرائيلي مع مسلحي "جبهة النصرة" بالفيديو وأرسل ما وثقه لقنوات سورية.

يشار إلى أن المقت يقبع في السجون الإسرائيلية منذ عام 2015، وهو الاعتقال الثاني بعد أن أمضى 27 عاما فيها، كعميد للأسرى السوريين.

كما أكد التلفزيون الرسمي نقلا عن مصادر خاصة في الجولان، أنه سيتم غدا إطلاق سراح عميد الأسرى السوريين ليعود إلى مسقط رأسه في مجدل شمس بدون أي شروط.

إطلاق سراح الأسير السوري صدقي المقت من سجون إسرائيل غدا
RT

المصدر: RT + التلفزيون الرسمي السوري

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