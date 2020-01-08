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بوتين وأردوغان: العملية الأمريكية لاغتيال سليماني تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة

الاتحاد الأوروبي: لا يجوز وقوع العراق ضحية لحروب الآخرين

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي: لا يجوز وقوع العراق ضحية لحروب الآخرين
twitter.com/EUAmbIraq
الرئيس العراقي برهم صالح وسفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد مارتن هوث - أرشيف
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قال سفير الاتحاد الأوربي في العراق مارتن هوث اليوم الأربعاء، إن "العراق لا يستحق أن يسقط ضحية لحروب الآخرين"، داعيا إلى التهدئة وضبط النفس.

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وكتب في تغريدة على بتويتر: "إيران تنتهك سيادة العراق بهجومها على قاعدة عين الأسد. وهذا بعد أن اشتكى العراق من انتهاك الولايات المتحدة لسيادته في الثالث من الشهر الحالي... العراق لا يستحق أن يكون ضحية لحروب الآخرين".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن "إيران أطلقت فجر الأربعاء أكثر من 12 صاروخا على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية، مشيرة إلى أنها بصدد تقييم الأضرار وسبل "الرد" على هذه الضربة التي قالت طهران إنها "شنتها انتقاما على مقتل الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي".

المصدر: RT

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