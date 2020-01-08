 
مباشر

مراسلنا: أنباء عن إخلاء القوات الأمريكية حقل العمر النفطي بريف دير الزور السورية

أخبار العالم العربي

مراسلنا: أنباء عن إخلاء القوات الأمريكية حقل العمر النفطي بريف دير الزور السورية
Reuters JS/PAS
دورية أمريكية في الحسكة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n17x

قال مراسلنا في دمشق، إن ثمة أنباء عن بدء القوات الأمريكية إخلاء حقل العمر النفطي، ومعمل كونيكو للغاز في ريف دير الزور.

وتفيد الأنباء، بأن هذه القوات ستتوجه إلى قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وكانت وسائل إعلام سورية أكدت في وقت سابق وجود "حالة استنفار وتأهب لقوات الاحتلال الأمريكية في حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور".

وحقل العمر النفطي هو أكبر حقول النفط في سوريا مساحة وإنتاجا، ويقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات على بعد حوالي 10 كم شرق مدينة الميادين في محافظة دير الزور.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مقتل 170 شخصاً في تحطم الطائرة الأوكرانية بإيران