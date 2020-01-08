مراسلنا: أنباء عن إخلاء القوات الأمريكية حقل العمر النفطي بريف دير الزور السورية

قال مراسلنا في دمشق، إن ثمة أنباء عن بدء القوات الأمريكية إخلاء حقل العمر النفطي، ومعمل كونيكو للغاز في ريف دير الزور.

وتفيد الأنباء، بأن هذه القوات ستتوجه إلى قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وكانت وسائل إعلام سورية أكدت في وقت سابق وجود "حالة استنفار وتأهب لقوات الاحتلال الأمريكية في حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور".

وحقل العمر النفطي هو أكبر حقول النفط في سوريا مساحة وإنتاجا، ويقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات على بعد حوالي 10 كم شرق مدينة الميادين في محافظة دير الزور.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية