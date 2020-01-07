 
مباشر

البنتاغون: لم نتلق طلب العراق بسحب قواتنا

أخبار العالم العربي

البنتاغون: لم نتلق طلب العراق بسحب قواتنا
Reuters Tom Brenner
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n13x

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن البنتاغون لم يتلق أي طلب من العراق لسحب القوات الأمريكية من هذا البلد.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لم أتلق أي اتصال من رئيس الوزراء أو الحكومة العراقية بشأن تشريع أو أمر أو طلب سحب القوات الأمريكية".

وفي معرض حديثه عن رد إيراني محتمل على اغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني، قال إسبر: "أعتقد أنه ينبغي أن نتوقع منهم أن يردوا بشكل أو بآخر".

إقرأ المزيد
وزير الدفاع الأمريكي مهددا إيران: لا نبدأ الحرب لكننا ننهيها
وزير الدفاع الأمريكي مهددا إيران: لا نبدأ الحرب لكننا ننهيها

ورجح أن يكون هذا الرد سواء من قبل الجماعات الموالية لإيران خارج الجمهورية الإسلامية أو من قبل إيران مباشرة.

وختم بالقول: "نحن مستعدون لكل الاحتمالات وسنرد بشكل مناسب على أي شيء قد يقدمون عليه".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول في إيران يحاكي محاولة لاغتيال ترامب