بالفيديو.. بوتين والأسد يتحدثان مع العسكريين الروس في سوريا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لدمشق العسكريين الروس في سوريا بعيد الميلاد المجيد وعيد رأس السنة، مشيدا بأدائهم.

وقال بوتين مخاطبا عسكرييه: "تم تحقيق الكثير خلال العام المنصرم"، مشيدا بنجاح الشرطة العسكرية الروسية، والطيارين والأسطول البحري في سوريا.

وأشار إلى أن العمل المشترك للقوات الروسية والسورية يتيح القضاء على قادة الجماعات المسلحة الأكثر خطورة.

وأضاف: "أود أن أؤكد مرة أخرى، أنكم هنا في سوريا لا تحلون مهام مساعدة الشعب السوري في تحرير بلاده من العصابات الإرهابية فحسب، بل تحمون وطنكم بمنع تسلل المسلحين إلى روسيا".

بدوره، قدم الرئيس السوري بشار الأسد التهاني للعسكريين الروس بعيد الميلاد المجيد، وشكرهم على جهودهم، مشيدا بالإنجازات الكبيرة للقوات الروسية في محاربة الإرهاب على الأراضي السورية.

المصدر: RT