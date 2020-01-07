بارزاني: الأوضاع في المنطقة على حافة الانفجار

أكد زعيم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، على ضرورة عدم "تعريض العراق لحرب بالوكالة ومصير مجهول"، محذرا من أن "الأوضاع الآن على حافة الانفجار".

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وجاء في رسالة وجهها بارزاني إلى الرأي العام في العراق وإقليم كردستان: "خلال الأيام الماضية، استجدت ظروف خطيرة للغاية في المنطقة والعراق، حيث بات يشعر بخطر كبير من كل جهة، وفي هذه الحالة لا بد من الإنصات لصوت العقل والمنطق من أجل إيجاد الحلول وعدم الانجرار وراء العاطفة والمزايدات غير المجدية".

وأضاف: "الأوضاع الآن على حافة الانفجار حيث تتعقد المشاكل وتخرج عن السيطرة، لذا يجب على الجميع ممن يشعرون بالمسؤولية، إيجاد مخرج معقول يصب في مصلحة جميع الأطراف من خلال إعمال العقل والحكمة".

ومضى بالقول: "في حال وجود عملية تسوية على هذا النحو، فإننا لن ندخر جهدا في المساعدة للتوصل إلى حلول، لكن مع ذلك لن نكون مع تعريض البلاد لحرب بالوكالة ومصير مجهول".

وفجر الجمعة الماضي، أعلنت الولايات المتحدة اغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة جوية، قرب مطار بغداد.

وصوت البرلمان العراقي يوم الأحد، بالأغلبية على مقترح قرار يطالب الحكومة "بالعمل من أجل إنهاء وجود جميع القوات الأجنبية على الأراضي العراقية"، وتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة على "انتهاكها سيادة العراق".

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش".

المصدر: رووداو