 
مباشر
عاجل
جنرال أمريكي كبير: صياغة الرسالة بشأن العراق سيئة وهي مسودة غير موقعة

مصدر لـRT: الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات للخروج من البلاد (وثيقة)

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات للخروج من البلاد (وثيقة)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n0xb

أفاد مصدر لـRT في بغداد، بأن الجيش الأمريكي أبلغ السلطات العراقية باتخاذه إجراءات للانسحاب من البلاد.

وورد في بيان عن قيادة العمليات المشتركة بالعراق: "احتراما لسيادة جمهورية العراق وحسب ما طلب من قبل البرلمان العراقي ورئيس الوزراء، ستقوم قيادة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب بإعادة تمركز القوات خلال الأيام والأسابيع القادمة".

وأضاف البيان: من أجل تنفيذ هذه المهمة يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق بشكل آمن.

وتابع: "خلال هذا الوقت ستكون هناك زيادة برحلات الطائرات المروحية فوق وحول المنطقة الخضراء في بغداد".

وأكد أن قوات التحالف ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات لتخفيف الإزعاج للعامة، لهذا ستتم تنفيذ المهمات خلال ساعات الليل.

"نؤكد على قيمة شراكتنا ودعوتكم لنا لدعم جمهوريتكم في وقت الحاجة خلال هزيمة تنظيم داعش ونحن نحترم القرار السيادي الذي طالب برحيلنا".

مصدر لـRT: الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات للخروج من البلاد (وثيقة)
RT
مصدر لـRT: الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات للخروج من البلاد (وثيقة)
RT

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إطلاق سراح المتحرشين بفتاتين في مصر ليلة رأس السنة