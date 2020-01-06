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عبد المهدي يشدد لواشنطن على ضرورة تنسيق انسحاب القوات الأجنبية

أخبار العالم العربي

عبد المهدي يشدد لواشنطن على ضرورة تنسيق انسحاب القوات الأجنبية
pmo.iq/press
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والسفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للسفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، أن "قوة الحكومة العراقية في مصلحة الجميع"، مشددا على ضرورة العمل المشترك لانسحاب القوات الأجنبية.

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وأكد رئيس الوزراء العراقي على خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة، وأن العراق يبذل كل ما يستطيع من جهود لمنع الانزلاق إلى حرب مفتوحة.

وأشار عبد المهدي، إلى "السياسة الثابتة التي انتهجتها الحكومة بإقامة علاقات مع الجميع وعدم الدخول في سياسة المحاور".

وجدد حرص بغداد على أن تكون علاقاتها مبنية على "التعاون والاحترام المتبادل وحفظ أمن العراق واستقراره وسيادته الوطنية".

المصدر: RT

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