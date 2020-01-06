الجيش اليمني يعلن مقتل قائد لواء في "جماعة أنصار الله" غرب تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية اليوم الاثنين، مقتل قائد عسكري بارز في جماعة أنصار الله الحوثية، بقصف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض عن مصدر عسكري لم تسمه، أن "الجيش استهدف بقصف مدفعي تجمعا للحوثيين في وادي البحابح غرب جبل هان غرب تعز"، وأن القصف أسفر عن مقتل قائد اللواء 17 مشاة التابع للحوثيين، علي عبد الرزاق الشرعي و5 آخرين​​​.

وأشار المصدر إلى أن القصف "أسفر أيضا عن احتراق آلية عسكرية للحوثيين وكمية من الذخيرة".

وتأتي هذه التطورات في ظل إعلان الجيش اليمني عن تقدم وحداته على محاور القتال ضد الحوثيين في تعز.

وقبل أسبوعين أعلن الجيش مقتل القائد الميداني في جماعة "أنصار الله" أبو سليم، وأربعة من مرافقيه وجرح آخرين بقصف مدفعي استهدف مواقع الجماعة في مزارع البيضاني بمنطقة الربيعي غرب مدينة تعز.

المصدر: وكالات