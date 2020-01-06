مقتل 19 راعيا في البادية السورية

قتل نحو 20 مدنيا ذبحا بالسكاكين ورميا بالرصاص، أثناء رعيهم الأغنام في بلدتي معدان وسبخة في محافظة الرقة شمالي سوريا، وسط تضارب حول ملابسات الجريمة.

ونقل مراسلنا عن مصادر قولها إن الجريمة وقعت قبل أيام، وسقط ضحيتها 19 راعيا، وأنه وفقا لنتيجة التحقيق، تبين أن الخلاف عشائري.

واستبعدت مصادرنا أن يكون الفاعلون منتمين لتنظيم "داعش" لبعد التنظيم عن المنطقة.

ومن جانبها، ذكرت مواقع للمعارضة، أن الجريمة حدثت "بالتزامن مع انتقال مجموعات أجنبية مدعومة من إيران للرقة"، وأن هؤلاء ارتكبوا الجريمة انتقاما لمقتل قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة جوية أمريكية في بغداد، مؤكدة أن عدد القتلى 27 بالإضافة إلى فقدان 10 أشخاص آخرين.

كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي رواية أخرى تتهم جماعات كردية بارتكاب المذبحة.

المصدرRT