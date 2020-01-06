باكستان: اغتيال سليماني يهدد استقرار العراق وإيران ويدفع المنطقة نحو حرب جديدة

شدد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على أن بلاده لن تسمح لأي طرف بجرها إلى نزاع إقليمي جديد، معربا عن حرص إسلام آباد على ضرورة نزع التوتر بطرق دبلوماسية.

وحذر قريشي، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين أمام مجلس الشيوخ الباكستاني، من أن اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني يهدد استقرار العراق وإيران ويدفع المنطقة برمتها نحو حرب جديدة.

وأكد أن باكستان لن تسمح لأي طرف باستخدام أراضيها ضد دولة أخرى، مشددا على أن إسلام آباد "لن تكون طرفا في أي سياسات تأجيجية وأي نزاع إقليمي".

كما ذكر في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في "تويتر" أن بلاده طرحت موقفها إزاء التطورات الإقليمية الأخيرة بكل وضوح، وهو يقضي بالوقوف إلى جانب سلام واستقرار وأمن المنطقة.

Pakistan is very clear on its position: we stand for peace, stability & security in region. I've reiterated this to all stakeholders in my recent conversations. Active diplomacy to de-escalate tensions is the need of the hour.Violence must be avoided. We'll continue with efforts. — Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) January 6, 2020

ولفت قريشي إلى أنه أكد ذلك في سلسلة اتصالات أجراها مؤخرا مع نظرائه في إيران والسعودية والإمارات وتركيا، مضيفا: "نحتاج إلى دبلوماسية نشطة لتخفيف التوترات، وينبغي تجنب العنف، وعلينا مواصلة هذه الجهود".

المصدر: RT + وكالات