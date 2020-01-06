اجتماع تنسيقي في القاهرة بشأن ليبيا والجامعة العربية تدعو للعودة إلى الحوار

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن عقد اجتماع بعد غد الأربعاء في القاهرة، بين وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا.

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وبحسب بيان صدر الاثنين عن الخارجية المصرية فإن "وزير الخارجية سامح شكري، يستضيف الأربعاء 8 يناير الجاري بالقاهرة، اجتماعا تنسيقيا وزاريا يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص"​​​.

ويأتي الاجتماع "لبحث مجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا، وسبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، بالإضافة إلى التباحث حول مجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط".

إلى ذلك، أفاد مراسلنا بأن الجامعة العربية دعت الأفرقاء في ليبيا إلى تغليب المصلحة الوطنية والشروع بوقف التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الأحد، أن وحدات تركية توجهت بالفعل إلى ليبيا بعد موافقة البرلمان التركي على تفويضه بإرسال قوات مسلحة تركية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني.

وشهدت الأزمة الليبية تصعيدا ملحوظا عقب توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية في وقت سابق، وهو ما عارضته مصر واليونان وقبرص وعدد من الدول، واعتبرته غير قانوني لتعديه على حقوقها البحرية.

المصدر: RT





