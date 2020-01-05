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تحالف واشنطن الدولي يعلق تدريب ودعم القوات العراقية

أخبار العالم العربي

تحالف واشنطن الدولي يعلق تدريب ودعم القوات العراقية
Reuters Sgt. Matthew Crane/HK
قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة - أرشيف -
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أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش"، عن وقف مهام التدريب والدعم للقوات العراقية بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على مواقع قوات التحالف.

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وأضاف التحالف في بيان نشره: "أولويتنا القصوى هي حماية كل جنود التحالف الملتزمين بمهمة هزيمة داعش. الهجمات الصاروخية المتكررة على مدى الشهرين الماضيين من عناصر كتائب حزب الله تسببت في مقتل أفراد من قوات الأمن العراقية ومدني أمريكي".

وتابع البيان: "نتيجة لذلك نحن ملتزمون بالكامل بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف. لقد حد هذا من قدرتنا على القيام بمهام التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش، ولذلك أوقفنا تلك الأنشطة والأمر قيد المراجعة المستمرة".

المصدر: "رويترز"

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