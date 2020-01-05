مراسل RT: سجال وشعارات داخل قاعة البرلمان العراقي (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، بأن قاعة البرلمان شهدت سجالا وشعارات قبل الجلسة التي من المقرر أن تناقش مطالب بعض الأحزاب بإخراج القوات الأمريكية من البلاد وإنهاء اتفاقها مع واشنطن.

ويناقش مجلس النواب العراقي اليوم، الرد على العمليات الأمريكية التي نفذت داخل الأراضي العراقية ومنها اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" في العراق أبو مهدي المهندس.

وينص مشروع قرار الرد، على إلزام الحكومة العراقية بإلغاءالمساعدة المقدمة منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر، ويطالب الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب.

كما ينص مشروع القرار على أن الحكومة العراقية ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة يجب أن تعلن أعداد الفنيين والمدربين الأجانب الذين تحتاجهم وأماكن تواجدهم ومهامهم ومدة عقودهم، بالإضافة إلى التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة بسبب ارتكابها انتهاكات وخروق خطيرة لسيادة وأمن العراق.

جدير بالذكر أن كتائب "حزب الله" في العراق وجهت يوم السبت رسالة إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، طالبته فيها باتخاذ موقف حازم من وجود القوات الأمريكية في البلاد.

كما أصدر المكتب السياسي لـ"حزب الله" العراق بيانا شدد فيه على ضرورة إلغاء اتفاقية الإطار اﻻستراتيجي مع الولايات المتحدة، مهددا الرافضين لهذا القرار بأن "هذه الجلسة ستكون فيصلا في الحكم على القوى السياسية والشخصيات التي ستكون مع شعب العراق ووحدته، أو تلك التي تسجلُ بمداد أسود في سجل الخونة".

المصدر: RT