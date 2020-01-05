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الرئيس العراقي يهاتف أمير قطر

أخبار العالم العربي

الرئيس العراقي يهاتف أمير قطر
Reuters
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس العراقي، برهم صالح (الدوحة 10 يناير 2019)
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أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي برهم صالح استعرضا خلاله مستجدات العراق ولاسيما الأحداث الأخيرة.

وأضافت الوكالة أن الطرفين بحثا السبل الكفيلة بالتهدئة لتجنيب العراق والمنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد.

جدير بالذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، استقبل يوم السبت بالعاصمة طهران، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأكد آل ثاني أن الدوحة "لم تكن يوما تتوقع اتخاذ الولايات المتحدة قرارا باغتيال سليماني"، مشددا على أن "اغتيال قاسم سليماني حادثة لا سابق لها تجعلنا نشعر بالقلق والأسى".

ودعا الوزير القطري دول المنطقة لاتخاذ "خطوات استراتيجية واعية بدلا من اتخاذ مواقف تكتيكية".

المصدر: وكالات

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